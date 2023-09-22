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НовостиОбщество22 сентября 2023 4:40

Кировской области вернут два здания и землю в Москве

Таково решение суда
Петр МАКСИМОВ
АО «Вятавтодор» незаконно приватизировало это имущество.

АО «Вятавтодор» незаконно приватизировало это имущество.

Фото: Яндекс.Карты

Кировской области вернут незаконно приватизированное имущество.

Речь, напомним, идет о представительстве региона в Москве. В хозяйственном ведении были два здания и два участка земли. АО «Вятавтодор» незаконно приватизировало это имущество, а после - продало застройщику «Монолит». Стоимость по сделке - 146 миллионов рублей.

На историю обратили внимание и власти, и правоохранительные органы.

Итого - вскрыли нарушения. Прокуратура Кировской области обратилась в Арбитраж с заявлением об оспаривании приватизационной сделки.

Суд признал требования законными: «Вятавтодор» передаст региону спорное имущество.