Кировской области вернут два здания и землю в Москве

АО «Вятавтодор» незаконно приватизировало это имущество. Фото: Яндекс.Карты

Кировской области вернут незаконно приватизированное имущество.

Речь, напомним, идет о представительстве региона в Москве. В хозяйственном ведении были два здания и два участка земли. АО «Вятавтодор» незаконно приватизировало это имущество, а после - продало застройщику «Монолит». Стоимость по сделке - 146 миллионов рублей.

На историю обратили внимание и власти, и правоохранительные органы.

Итого - вскрыли нарушения. Прокуратура Кировской области обратилась в Арбитраж с заявлением об оспаривании приватизационной сделки.

Суд признал требования законными: «Вятавтодор» передаст региону спорное имущество.