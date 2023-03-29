Имущество «Вятавтодора» незаконно продали «Монолиту»

По результатам проверки следователи будут принимать решение о дальнейшем процессе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный Следком продолжает расследование по делу покушения на мошенничество. Речь идет о представительстве в Москве, принадлежавшем АО «Вятавтодору», которое незаконно досталось СК «Монолит».

Контрольно-счетная палата Кировской области провела проверку деятельности акционерного общества на предмет формирования, полноты и своевременности поступления в бюджет региона доходов в виде дивидендов по акциям. После этих действий следователи внимательно изучат все обстоятельства и факты.

По результатам будет принято решение о продолжении процесса следствия.

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