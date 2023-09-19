Кировская УК не подтвердила готовность 602 своих домов к зиме

И когда тогда потеплеют батареи? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К 20-м числам августа по 25% жилых домов Кирова и 31% домов Кирово-Чепецка не было точных данных о готовности к отопительному сезону.

Месяц спустя в Чепецке вопросы решили вообще по всем зданиям, а вот в Кирове ситуация остается плачевной.

К примеру, ООО «ЖКХ г. Кирова» без проблем сдало только 5 своих домов. Еще 37 - с проблемами, а по 602 документов нет до сих пор. ООО «УК Альянс» сдало более 40 домов как попало, местами - с грубыми нарушениями (без опрессовки и промывки). Есть проблемы и со всеми домами, которые обслуживает ООО «Благо», - сообщают в Кировском филиале «Т Плюс».

Напомним, в школах, садиках и больницах в Кирове и 9 районах (округах) Кировской области уже появляется тепло.