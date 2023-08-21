25-31% домов в Кирове и в Чепецке не готовы к зиме

Зима близко! Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 августа был крайний срок, когда УК и ТСЖ должны были подготовить объекты к отопительному сезону. И тем не менее, по данным кировского филиала «Т Плюс», на сегодня готовность к зиме подтвердили лишь по 75% жилых домов в Кирове и 69% домов в Кирово-Чепецке.

В Кирове сданы без замечаний 1 695 объектов, с замечаниями - 1 501, еще по 1 072 зданиям данных от УК пока нет.

В Чепецке из 926 домов без замечаний сдали всего 3. По 634 устраняют проблемы, 289 не сданы.

Напомним, в Кирове перед зимой проводят множество раскопок - меняют трубы, устраняют дефекты на сетях. Задержки в движении автобусов до 15 сентября могут быть связаны именно с такими раскопками.