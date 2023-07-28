Еще по трем улицам в Кирове ограничили проезд

Водителям впору искать альтернативные маршруты
Фото: Анна МАМАЕВА
В Кирове ввели очередные дорожные ограничения.
«Т Плюс» начал реконструкцию теплосетей на новых участках. Из-за этого до 15 сентября ограничен проезд по следующим улицам:
- Розы Люксембург (от дома № 84 до дома № 50);
- Романа Ердякова (у дома № 22).
Кроме того, у дома на улице Володарского, 143 начали строить наружные сети теплоснабжения. По данным администрации Кирова, до 10 августа здесь тоже вводят ограничение движения транспорта.
Напомним, автобусы и троллейбусы до 15 сентября могут ходить с задержками. Причина та же - раскопки в центре.