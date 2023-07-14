14 автобусных маршрутов в Кирове могут ходить с задержками до 15 сентября

Подрядчик раскопал перекресток Воровского и Октябрьского проспекта. Фото: киров.рф

Кировчан предупреждают о возможных задержках городского общественного транспорта.

По данным городского отдела транспорта, речь идет о следующих маршрутах:

- автобусные № 2, 9, 12, 10, 14, 21, 39, 51, 53, 54, 61, 70, 84, 87;

- троллейбусные № 3, 5, 8.

Причина - ремонт тепловых камер на перекрестке улицы Воровского и Октябрьского проспекта. Срок - до 15 сентября.

- Жителей города просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать факт возможной задержки транспорта при планировании поездок, - заключают в мэрии.