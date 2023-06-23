Сити-менеджер Кирова отказался перекрывать Октябрьский проспект

Перекрывать один из самых оживленных перекрестков города не будут. ФОТО: t.me/simakov_kirov

В Кирове подходит к завершению первый этап реконструкции теплосетей на улице Воровского, для которых на несколько недель пришлось перекрыть часть дороги у ЦУМа. Недавно компания «Т Плюс» обратилась к главе администрации Вячеславу Симакову для согласования второго этапа.

Организация направила сити-менеджеру заявку, в которой было сказано, что для следующего комплекса работ нужно на 10 - 30 августа перекрыть движение транспорта по нечетной стороне Октябрьского проспекта на участке между улицами Маклина и Красноармейской. Также ограничения нужно будет вводить на улице Воровского до одной полосы в каждую сторону до 30 сентября.

Вячеслав Симаков подрядчику отказал. Чиновник отметил, что такие ограничения на одном из самых оживленных перекрестков города, тем более на длительный срок, приведут к перегрузке дорожной сети и транспортные заторы.

В ближайшее время коммунальщики встретятся с представителями администрации, чтобы принять решение об изменении плана работ.