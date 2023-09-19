28 километров теплосетей меняют в Кирове и в Чепецке

Основная часть раскопок завершена. Фото: kirovreg.ru

Все работы, влияющие на старт отопительного сезона, завершены, - заверяют в правительстве Кировской области.

В коммуналку вложили почти 2,7 миллиарда рублей - деньги из Фонда национального благосостояния и областной казны, а также инвестиции ресурсных компаний.

В частности, в Кирове и Кирово-Чепецке суммарно обновляют 28,2 километра теплосетей. Это, в частности, были трубы, проложенные еще в 1954 - 1974 годах. Оператор этих проектов - Фонд развития территорий.

Напомним, в садики, школы и больницы Кирова уже начинают подавать тепло. Отопительный сезон начался также в 9 районах и округах Кировской области.