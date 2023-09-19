В Кирове на Московской высадили березы и конусные ели

На территории также прошел субботник, после чего состоялось праздничное мероприятие. Фото: киров.рф

Киров продолжают озеленять. Так, на днях на Московской, 189 высадили деревья - 36 белоствольных берез и 10 конусных елей. Работы провели в рамках реализации проекта «650 оттенков зеленого к юбилею города», ставшего победителем конкурса «Город добрых соседей».

Как сообщили в горадминистрации, на территории также прошел субботник: активные жильцы дома провели уборку. После этого состоялось праздничное мероприятие, посвященное благоустройству зеленой зоны.

- Зеленые насаждения будут регулировать газовый состав воздуха и степень его загрязненности, микроклимат, снизят влияние шумового фактора. Также озелененная территория станет еще одним благоустроенным местом отдыха горожан, - прокомментировали авторы проекта.