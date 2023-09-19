Губернатор Соколов едет в Сунский район

Какие предприятия и поселения посетит глава региона, пока не уточняется. Фото: соцсети Соколова

Губернатор Соколов во вторник, 19 сентября, посетит с рабочим визитом Сунский район.

- Если нас сейчас смотрят жители этого района, прошу писать вопросы на моих страницах в соцсетях, - сказал глава региона в ходе правительственной оперативки, транслировавшейся ВКонтакте. - Постараюсь учесть их в ходе поездки.

Программа поездки (какие предприятия и поселения посетит Соколов) пока не уточняется.

Александр Валентинович уже анонсировал прямой эфир - он тоже пройдет ВКонтакте. Но неделей позднее - во вторник, 26 сентября.

Ранее мы делились итогами поездки детского омбудсмена России Львовой-Беловой в наш регион.