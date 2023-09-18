Награду Роскосмоса за проект орбитальной станции дали школьнику

Парень сказал, что надеется на дальнейшее сотрудничество. Фото: kirovreg.ru

На днях Госдума наградила призеров очередной всероссийской конференции «Юные техники и изобретатели».

Участвовали дети из 85 регионов России: комиссия оценивала более 800 работ. В делегации от Кировской области на церемонии награждения были Иван Сунцов, Федор Раджапов, Мария Ширяева, Дарья Шмырина, Семен Глухов, Дмитрий Ившин, Всеволод Серебряков, Даниил Кошевой.

Гран-при получил Иван Сунцов, учащийся кировского «Кванториума». Он дал проект орбитальной станции «Аврора», которая сможет ремонтировать и обслуживать космические аппараты. Проект получил спецнаграду от Роскосмоса.

- Наверное, это моя самая крупная победа, - цитируют парня в правительстве Кировской области. - Впервые выступал на широкую аудиторию, еще и на такой большой сцене. Было приятно получать награду. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Кировчанин работал под руководством педагогов Александра Бояринцева и Галины Смирновой.