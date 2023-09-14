«Кванториум» открыли в кировском ЛИнТехе

Школьники смогут заниматься робототехникой и 3D-моделированием. Фото: t.me/s_shumailova

В среду, 13 сентября, в лицее информационных технологий (№ 28) города Кирова открыли очередной «Кванториум».

В здании полностью отремонтировали и по-новому оборудовали 4 кабинета - «кванты» химии, биологии, физики и робототехники. Цифровая техника поможет школьникам в лабораторных работах. Учителя этих предметов прошли специальные курсы от академии минпросвещения РФ.

В кабинете технологии плюсом появились наборы по механике, мехатронике, электронике, микропроцессорной технике и пр. Школьники смогут заниматься также промышленным дизайном и 3D-моделированием.

Все это - часть нацпроекта «Образование», - сообщают в правительстве Кировской области.