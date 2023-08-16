Мобильный «Кванториум» будет ездить еще в 5 поселений Кировской области

Машина оснащена современным оборудованием. Фото: kirovreg.ru

Дети продолжат учиться при помощи мобильного «Кванториума», - сообщают в правительстве Кировской области.

В прошедшем учебном году с ним занимались ребята из школ в Зуевке, Нолинске, Орлове, Яранске, Юрье. В 2023-2024 учебном году технопарк будет ездить в Малмыж, Ленинское, Кирс, Санчурск и Вахруши.

В мобильном «Кванториуме» есть оборудование виртуальной реальности, квадрокоптеры, микроконтроллеры, 3D-принтеры, фрезерные станки и пр. Дети могут заниматься в нем информационными технологиями, робототехникой, промышленным дизайном и пр.

Мобильный «Кванториум» - часть нацпроекта «Образование».