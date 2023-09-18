Житель Кирово-Чепецка получил срок за ложные сообщения об актах терроризма

На днях мужчине вынесли приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителю Кирово-Чепецка дали срок за ложные сообщения о терроризме. Подробности сообщили в областном УФСБ.

Как выяснилось, мужчина регулярно любил «пошутить» из хулиганских побуждений. Он звонил в экстренные службы и сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах и минировании. Делал он это на системной основе.

На мужчину завели уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. На днях состоялся суд, где ему вынесли приговор. Чепчанин отправится за решетку на 2 года и 6 месяцев. Свое наказание ему предстоит отбывать в колонии общего режима.

Ранее мы также сообщали, что в Кировской области сотрудники УФСБ предотвратили разглашение гостайны.