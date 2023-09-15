Спасал маму: 10-летний мальчик отдал мошенникам 440 тысяч рублей

Школьник нашел сбережения семьи и передал их курьеру мошенников Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию на днях обратилась чепчанка: ее сын стал жертвой дистанционных мошенников.

Накануне 10-летний мальчик был дома один. На домашний телефон позвонила незнакомая женщина и сказала, что мама стала виновницей ДТП. И потребовала денег - якобы чтобы мама не села в тюрьму.

Школьник, испугавшись, поверил звонившей: нашел сбережения семьи (440 тысяч рублей) и отдал другому незнакомому человеку, специально пришедшему за деньгами. Лишь когда взрослые вернулись домой, мальчика успокоили: ДТП не было, с мамой все в порядке.

Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Личности звонившей и курьера устанавливаются, - сообщили в УМВД России по Кировской области.

Ранее полиция предупреждала кировчан, что мошенники могут пытаться вовлечь их в совершение диверсий и терактов.