65 миллионов рублей за месяц дистанционные мошенники украли у кировчан

Кировчане стали чаще попадаться на уловки аферистов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За январь 2023 года кировчане отдали мошенникам почти 65 миллионов рублей. Такими данными поделились в УМВД России по Кировской области.

В последнее время аферисты в нашем регионе активизировались: за минувший месяц полиция зафиксировала 328 подобных преступлений. Это на 5,8% больше, чем в январе 2022 года. Отметим, что в ряде случаев аферисты выманивали у потерпевших более миллиона рублей за раз.

Так, жертвой дистанционных мошенников стал 68-летний кировчанин. Мужчина рассказал, что аферисты убедили его в том, что неизвестные взломали его аккаунт на «госуслугах» и намерены завладеть его накоплениями. Затем другой злоумышленник, представившись сотрудником Центробанка, уговорил кировчанина перевести все имеющиеся на счетах пенсионера средства, а это 1 миллион 174 тысячи рублей, на «безопасные счета».

Позднее мужчина позвонил на «горячую линию» своего банка, где ему объяснили, что он стал жертвой мошенников.