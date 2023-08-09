Полиция: мошенники с Украины могут пытаться вовлечь кировчан в диверсии и теракты

Большинство жертв - наши пожилые сограждане Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В УМВД России по Кировской области прокомментировали недавние ЧП, спровоцированные мошенниками. Со ссылкой на МВД России кировская полиция сообщает, что диверсии и поджоги в нескольких регионах нашей страны были спланированы гражданами Украины.

«КП - Киров» делится подробностями.

ЧТО ИЗВЕСТНО О НЕДАВНИХ ПОДЖОГАХ ВОЕНКОМАТОВ В РЕГИОНАХ

МВД получает все больше сигналов из разных регионов: телефонные мошенники с Украины придумали новую тактику. Теперь их интересуют не только деньги россиян, но и возможность «вслепую» вовлечь их в диверсии и участие в терактах.

Так, в Феодосии 51-летняя учительница пыталась поджечь здание военкомата. Женщина бросила в него коктейль Молотова.

А дело было так: год назад у учительницы умер муж. Ее начали обрабатывать операторы тех самых украинских «кол-центров», представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов России. Во-первых, завладели деньгами, оставшимися на счетах супруга. Во-вторых, долго и упорно убеждали ее, что смерть мужа - дело рук украинских радикалов. И, видимо, убедили: на попытку поджога она пошла после слов о том, что в том здании (якобы) как раз находятся убийцы супруга.

Примечательно, что и учительница, и вся ее семья - активные сторонники спецоперации, не раз помогавшие собирать гуманитарные грузы для наших военных.

Еще одно ЧП - в Приморье, где 52-летний матрос тоже пытался поджечь здание военкомата. Ему звонили «Со Следственного комитета» и «просили помочь».

Это не единственные подобные случаи.

- По всем зарегистрированным фактам поджогов и попыток их совершить проводятся проверки, - сообщают в УМВД России по Кировской области. - Ведется работа по установлению личностей преступников и их пособников.

КАК «КОЛ-ЦЕНТРЫ» ОБМАНЫВАЮТ ГРАЖДАН

Сначала в ход идут стандартные приемы: якобы подозрительные переводы с банковского счета потерпевшего, попытки взять кредиты от его имени или же предложения помочь правоохранительным органам. Если одна из этих схем удается, начинается второй этап: жертву подталкивают к совершению преступления.

Возможность вернуть деньги или хотя бы наказать «тех, других мошенников» - месть. В этом убеждают потерпевших. Иногда просят помочь в задержании преступников или просто угрожают неприятностями (в том числе проблемами для близких). В итоге все сходится к одной указке: иди и поджигай объекты военной, транспортной, банковской сферы.

Особенно участились такие звонки в последнюю неделю. Большинство жертв - пожилые люди.

К некоторым жителям внаглую обращаются с предложением заработать: сулят деньги за поджог какого-либо объекта.

Полиция призывает внимательно относиться к любым звонкам и сообщениям с подобными инструкциями. Ведь атаки на стратегические объекты квалифицируются по закону как теракт или диверсия. Это особо тяжкие преступления, за которые можно получить до 20 лет тюрьмы.

- Если в отношении вас или ваших близких пытаются совершить или уже совершили противоправные деяния - как можно быстрее сообщите о случившемся в полицию, - заключают в УМВД.