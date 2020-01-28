Какими способами дистанционные мошенники обманывают кировчан?

Несмотря на огромное количество пострадавших и уже известные всем «схемы давления», жители Кировской области продолжают сообщать мошенникам свои конфиденциальные данные и переводить им деньги. К Международному дню защиты персональных данных, редакция «КП» выяснила, как преступникам удается «заговорить» людей, и как можно обезопасить себя от потери денег.

«ПОПАДАЮТСЯ ДАЖЕ РАБОТНИКИ БАНКОВ»

Многие из нас охотно готовы поучаствовать в различных акциях, играх и розыгрышах, которые проводят торговые центры и интернет-магазины. Однако, по словам начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Кировской области Сергея Баранцева, именно это и может сыграть с кировчанами злую шутку.

- Для участия в акциях жителей просят сообщить свои персональные данные, - отметил Сергей Павлович. - То есть назвать свой номер телефона, имя и фамилию, дату рождения, адрес проживания и электронную почту. В таких случаях нужно проявлять осмотрительность и быть готовыми к тому, что позднее эти данные могут использовать мошенники.

К примеру, заполучив конфиденциальную информацию о будущей жертве, преступник может позвонить ей и представиться банковским работником. Обычно человека подкупает тот факт, что собеседник знает его имя и адрес, и он расслабляется. Выключив бдительность, кировчанин сам сообщает мошеннику все данные своей банковской карты: данные с лицевой и обратной стороны, срок действия, код и пароль. В итоге, у него просто крадут деньги со счета. И если раньше на уловки преступников попадались только пожилые люди, что сейчас возраст пострадавших самый разный.

- У нас была история, когда мошенникам поверила руководитель отдела в банке, находясь на своем рабочем месте, - рассказал начальник отдела информации и общественных связей. - Ей позвонили, обратились по имени и сказали: «С вашего счета пытаются списать средства. Пожалуйста, сообщите нам ваши данные и мы переведем деньги на безопасный счет». В итоге, у дамы списали крупную сумму денег. Позднее женщина сама не смогла объяснить свое поведение.

ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ И СЛЕДКОМА

Мошенники могут обращаться к кировчанам не только в роли банковских работников, но и представляться сотрудниками прокуратуры, следственного комитета или даже несуществующих ведомств вроде «оперативно-следственного управления».

- Допустим, некий гражданин когда-то выписывал биологические добавки, - поясняет Сергей Баранцев. - На его домашний телефон звонят мошенники, но супруга им отвечает, что ее муж уже скончался. Тогда они начинают говорить, мол, вы знаете, эти бады были ненастоящими. Возможно именно в этом и кроется причина смерти вашего супруга. Затем преступники сообщают, что женщине полагается компенсация и называют какую-нибудь умопомрачительную сумму.

Правда, чтобы получить деньги незнакомцы просят свою жертву заплатить якобы за адвоката, за инкасаторскую машину, затем за ремонт автомобиля. Деньги они качают до тех пор, пока из пострадавших можно что-то выжать.

Всего в 2019 году в Кировской области зарегистрировали 3041 преступление по статьям «Кража» и «Мошенничество», совершенных с помощью информационных и телекоммуникационных технологий. Пока из них удалось раскрыть 448.

- Мы призываем жителей региона не переводить деньги незнакомцам ни под каким предлогом, - сообщают в УМВД. - Не нужно верить неизвестным, которые в телефонном разговоре представляются работниками банка и сообщают о чьих-либо попытках получить доступ к счету. Если есть реальные причины переживать за сохранность денег, перезвоните в банк по номеру, указанному на карте, или же лично обратитесь в ближайшее отделение.

СОВЕТЫ ОТ РОСКОМНАДЗОРА

1. Перед тем, как зарегистрировать на каком-либо сайте, нужно обязательно ознакомиться с пользовательским соглашением.

2. Важно понимать, какие персональные данные стоит указывать о себе в Интернете. Если вы покупаете билеты на самолет на официальном сайте авиакомпании, то очевидно, что вам придется указать паспортные данные. Но при заказе пиццы совсем необязательно сообщать настоящее имя и номер квартиры. Можно встретить курьера у подъезда.

3. Стоит подумать и о паролях от ваших аккаунтов. Они должны состоять как минимум из восьми символов и содержать буквы, цифры и другие специальные обозначения. Кстати, буквы желательно использовать и строчные, и заглавные. Для каждого аккаунта нужно создавать отдельные пароли. Лучшего всего обновлять их каждые полгода.

4. Также не стоит делиться в соцсетях информацией о точных датах предстоящего путешествия, фотографиями полученных прав, паспорта и других документов. С осторожностью стоит выкладывать снимки детей.

5. Перед тем, как добавлять нового друга в соцсети, стоит проанализировать содержимое его профиля и уточнить, с какой целью он «просится» в друзья. Страница может оказаться фейковой.

6. Обязательно установите антиспамовый фильтр в электронной почте, с осторожностью относитесь к письмам от неизвестных пользователей, не переходите по ссылкам и не открывайте вложения.

7. Будьте осторожны при получении писем, которые содержат в себе множество легенд: от предложений выгодной работы до неожиданного наследства. Всегда проверяйте информацию в других источниках.

8. Думайте о своей цифровой репутации. Внимательно относитесь к фотографиям, которые вы вкладываете и комментариям, которые вы пишите.

9. Не стоит реагировать на агрессию в интернете. О недружелюбном пользователе сообщите администратору социальной сети. Если это не помогло, обратитесь в полицию. Не забудьте собрать доказательства: смс-сообщения, скриншоты диалогов.

10. Не забывайте о сетевом этикете. Оскорбления, ненормативная лексика, распространение порочащей информации о других людях и порнографии, реклама незаконных услуг и наркотических средств, призывы к агрессии, экстремизму, терроризму и самоубийству могут привести не только к блокировке вашей страницы, но и к уголовной ответственности.