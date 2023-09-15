Администрацию Советска несколько раз наказали за проблемные переходы у школ

Нарушения устранили впритык к началу учебного года. Фото: ГУФССП России по Кировской области

У 7 школ и детских садов в Советске выявили недооснащенные пешеходные переходы: местами нужно было поставить светофоры, ограждения и «лежачих полицейских». Суд обязал заняться проблемой администрацию городского поселения.

Однако в срок требования выполнены не были. Приставы несколько раз привлекали чиновников к административной ответственности и взыскали штраф (50 тысяч рублей).

Лишь после этого дело сдвинулось с мертвой точки: к самому началу учебного года на переходах у школ и садиков появились светофоры, заборы и искусственные неровности.

Ранее ГИБДД проверила состояние переходов в Кирове: больше чем на половине нашли нарушения.