В Кирове на переходах у детсадов и школ нанесут дорожную разметку

На данный момент выполнено 95% от запланированного объема работ. Фото: киров.рф

В Кирове наносят разметку на пешеходные переходы. На 340 из них работы уже закончены, сообщает горадминистрация.

Дорожники делают упор на общеобразовательные учреждения. У всех детсадов и школ Кирова появится разметка. Так, сегодня специалисты трудятся на переходах по улицам Лепсе, Щорса, Ердякова, а также на дороге Киров - Русское. Всего работы прошли на 94 улицах общей протяженностью почти 400 километров. 95% от запланированного объема выполнено.

- Вся дорожная разметка наносится в соответствии с проектами организации дорожного движения, которые согласованы с ГИБДД. Линии на автомобильных дорогах наносятся в целях повышения безопасности и увеличения пропускной способности магистральных улиц областного центра, - добавили в пресс-службе мэрии.