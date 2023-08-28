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НовостиАвто28 августа 2023 11:14

181 переход из 301, расположенного у школ Кировской области, небезопасен

Самые частые проблемы - нехватка дорожных знаков, разметки, освещения
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
По каждому случаю инспекторы будут работать отдельно. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

По каждому случаю инспекторы будут работать отдельно. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В Госавтоинспекции региона рассказали о проверках перед началом учебного года.

Инспекторы обратили внимание на дороги, ведущие к школам. В непосредственной близости от них сделаны 308 пешеходных переходов. Все должны отвечать целому ряду требований, чтобы дети могли безопасно переходить проезжую часть дорог.

Однако проверку прошел лишь 181 переход: остальные не соответствуют современным стандартам. Самые частые проблемы - нехватка дорожных знаков, разметки, а также освещения.

По каждому случаю работают отдельно: принимают меры в отношении владельцев участков дорог.