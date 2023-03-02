Новые светильники будут монтировать и в центре Кирова, и в пригородах

На 25 участках освещение уже смонтировали, а работы по второму контракту запланированы до 1 мая. Фото: киров.рф

Более 30 миллионов рублей в 2023 году выделено на улучшение уличного освещения в Кирове. Объем финансирования вдвое больше, чем в предыдущие годы. Ранее губернатор Соколов поставил задачу «кардинально изменить ситуацию». Работы планируют там, где освещения недостаточно и там, где оно вовсе отсутствует.

Фонари нужны как в центральной части города, так и на окраинах, а также вблизи школ и пешеходных переходов. На 25 участках освещение уже смонтировали, а работы по второму контракту запланированы до 1 мая. Светильники появятся на улице Щорса, участке дороги от улицы Трактовой до Лянгас, улице Железнодорожной, в Ломовской, на улице Урожайной в Костине и в Олинцах. Всего за весну смонтируют 145 светодиодных фонарей.

Сегодня ход работ «Кировэнерго» проверил глава администрации Кирова Симаков. Вячеслав Николаевич отметил, что в прошлом месяце на устройство наружного освещения дополнительно выделили 16 миллионов рублей. Сейчас формируют список объектов, чтобы готовить смету.

Кроме того, в нынешнем году освещение будут делать и по нацпроекту БКД. В этом перечне 15 объектов, в том числе улице Луганская и Физкультурников.

- Мы стремимся к тому, чтобы ни один населенный пункт или микрорайон не оставался без освещения, - заключил сити-менеджер. - Сейчас анализируем контракт, рассматриваем варианты концессии по развитию освещения. Работа идет во всех направлениях.