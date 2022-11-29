В Кирове необходимо улучшить освещение на 300 участках

До 15 января 2023 года муниципалитет разработает программу по улучшению освещенности Кирова. Фото: Иван Макеев

В Кирове остро стоит проблема уличного освещения. По данным горадминистрации, установить дополнительное освещение необходимо на 300 участках улиц и на стольких же пешеходных переходах.

- В списке улиц города, нуждающихся в обустройстве, - более 300 участков. В основном они располагаются на окраинах Кирова и в сельских населенных пунктах. Городским магистралям также требуется дополнительное наружное освещение, в том числе для более 300 пешеходных переходов, - отметил руководитель МКУ «Кировсвет» Виктор Ишутинов.

Стоит отметить, что за последние два года благодаря муниципальной программе благоустройства «Город Киров на 2020-2024 годы» установили более 1,5 тыс. светильников на пригородных территориях. Работы ведут круглогодично, и уже сейчас на 2023 год заключены контракты на обустройство освещения на 16,9 млн рублей.

-Тема актуальная, судя по обращениям жителей. Безусловно, приоритет должен быть за теми участками, где освещение вообще отсутствует. Работа в сельских населенных пунктах не должна прекращаться, - отметила глава города Елена Ковалева.

Уточним также, то по поручению губернатора Александра Соколова, до 15 января 2023 года муниципалитет разработает программу по улучшению освещенности Кирова.