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НовостиОбщество29 ноября 2022 9:29

В Кирове необходимо улучшить освещение на 300 участках

На эти работы на 2023 год заключили контракты на 16,9 млн рублей
Анастасия САЛУН
До 15 января 2023 года муниципалитет разработает программу по улучшению освещенности Кирова.

До 15 января 2023 года муниципалитет разработает программу по улучшению освещенности Кирова.

Фото: Иван Макеев

В Кирове остро стоит проблема уличного освещения. По данным горадминистрации, установить дополнительное освещение необходимо на 300 участках улиц и на стольких же пешеходных переходах.

- В списке улиц города, нуждающихся в обустройстве, - более 300 участков. В основном они располагаются на окраинах Кирова и в сельских населенных пунктах. Городским магистралям также требуется дополнительное наружное освещение, в том числе для более 300 пешеходных переходов, - отметил руководитель МКУ «Кировсвет» Виктор Ишутинов.

Стоит отметить, что за последние два года благодаря муниципальной программе благоустройства «Город Киров на 2020-2024 годы» установили более 1,5 тыс. светильников на пригородных территориях. Работы ведут круглогодично, и уже сейчас на 2023 год заключены контракты на обустройство освещения на 16,9 млн рублей.

-Тема актуальная, судя по обращениям жителей. Безусловно, приоритет должен быть за теми участками, где освещение вообще отсутствует. Работа в сельских населенных пунктах не должна прекращаться, - отметила глава города Елена Ковалева.

Уточним также, то по поручению губернатора Александра Соколова, до 15 января 2023 года муниципалитет разработает программу по улучшению освещенности Кирова.