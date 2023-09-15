Клены, сирень, спирею и яблони высаживают в Кирове

Пока погода благоприятствует озеленительным работам. Фото: t.me/green_vyatka

Киров продолжают озеленять.

На Сурикова появились остролистные клены, венгерская сирень, массивы спиреи. В Никитском сквере высадили березы и декоративные яблони, а дорожки начали отсыпать щепой, - сообщают в отделе зеленого строительства.

Что касается будущей зеленой зоны у здания мэрии (по Воровского),сюда везут плодородный грунт. Плюсом нужен небольшой слой торфа. Когда земля уляжется, проведут культивацию и высадят клены и яблони.

- Погода в сентября достаточно благоприятна для озеленительных работ, что не может не радовать, - заключили в отделе.