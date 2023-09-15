Парк у цирка в Кирове ремонтируют по графику, но нужно больше рабочих

У нижнего пруда тоже идут работы. Фото: киров.рф

Парк имени Кирова продолжают реконструировать: уже забетонировали 65% пешеходных дорожек и 90% лестниц. Укрепляют берега верхнего пруда, делают сцену и амфитеатр. На нижнем пруду устанавливают сваи для прогулочного пирса.

И тем не менее чиновники требуют вывести на площадку еще больше рабочих.

- Погода не всегда будет благоприятной, поэтому нужен запас времени, - сказал первый замглавы администрации города Печенкин. - Это позволит уложиться в обозначенный срок на случай, если из-за дождей какие-то работы нельзя будет проводить.

Строительство спортивной зоны тоже в завершающей стадии (о чем, впрочем, власти говорят уже почти 3 недели).

В ближайшие недели в парке пройдет субботник.