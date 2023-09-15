В Кирове конкурс «Город добрых соседей» вновь проведут в 2024 году

Конкурс был изначально приурочен к подготовке 650-летия Кирова. Фото: киров.рф

В Кирове продолжат конкурс «Город добрых соседей». Подробности сообщили в областном правительстве.

Изначально конкурс вводился в преддверии 650-летия Кирова. Однако в будущем году его планируется провести вновь. На этот раз датой, к которой приурочат мероприятие, будет, предположительно, 22 сентября - день основания областного центра.

- Большое количество проектов, заявленных на этот конкурс, предназначены для детей. И это хороший показатель. Значит, смысл жизни большинства горожан - создавать счастливое детство. Я много раз слышал выражение «Вятка - это город счастливого детства». И я с ним согласен. Это наше конкурентное преимущество, - прокомментировал губернатор Александр Соколов.

Он также подчеркнул, что «самое эффективное вложение денег государства - поощрение инициативы граждан».