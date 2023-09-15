В Кирове на Некрасова открылась площадка для отдыха и занятий спортом

На площадке установили скамейки, вазоны с цветами и тренажеры. Фото: киров.рф

В Кирове на улице Некрасова открылся «Островок здоровой жизни». Подробности сообщили в горадминистрации.

Новое пространство является универсальной площадкой. На ней установлены лавочки и вазоны с цветами для отдыха горожан, а также спортивные тренажеры для занятий и тренировок. Торжественное открытие площадки состоялось 14 сентября.

Отметим, что площадку создали в рамках проекта, разработанного жителями дома №6а по Некрасова. Он стал одним из победителей конкурса «Город добрых соседей».

В мэрии также добавили, что это - не единственный инициативный проект, реализованный во дворе дома №6а. Ранее, в августе, там открылась детская площадка, обустроенная в рамках конкурса «Я в этом городе живу».

Ранее мы также писали, что в парках Кирова крадут скамейки и ломают урны.