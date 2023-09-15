Кировчане ломают урны в парках и крадут скамейки

Урну восстановят на днях. Фото: t.me/simakov_kirov

Глава администрации города Симаков обратился к кировчанам в своем телеграм-канале.

Поводом стал инцидент на улице Кольцова: совсем недавно здесь благодаря грантовой поддержке открыли шахматную аллею. На днях урну на аллее сломали неизвестные.

- К сожалению, подобных случаев очень много, - написал Вячеслав Николаевич. - Имеют место случаи кражи малых архитектурных форм.

Чиновник просит горожан и гостей города бережнее относиться к имуществу - «тогда наш город будет красивым и процветающим».

А урну восстановят на днях.