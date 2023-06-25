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НовостиОбщество25 июня 2023 13:12

В Кирове появится «Шахматная аллея»

На территории будут проводить шахматные турниры, а также обучать детей интеллектуальным играм
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сейчас на территории уже идут работы по благоустройству. Фото: киров.рф

Сейчас на территории уже идут работы по благоустройству. Фото: киров.рф

Как сообщили в городской администрации, новое общественное пространство создадут на Кольцова, 11 в рамках реализации проекта-победителя конкурса «Город добрых соседей». Летом на аллее будут проходить шахматные турниры. Еще одна цель проекта - организация занятости детей, то есть обучение и проведение интеллектуальных игр под открытым небом.

Сейчас на территории уже идут работы. Специалисты сформировали основание под площадку, выровняли поверхность и установили бордюры. В ближайшее время начнется укладка брусчатки. На территории также приведут в порядок пешеходные дорожки, газон и деревья, установят скамейки, урны и шахматные столы.

Ранее мы также сообщали, что в Кикнуре к юбилею поселка благоустроят сквер.