Сквер в центре Кикнура благоустроят к юбилею поселка

Правительство обещало помочь в подготовке праздника. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

650-летие Кирова – масштабный праздник, подготовка к которому ведется уже давно. Однако региональный центр – далеко не единственный населенный пункт, который в ближайшие годы отметит юбилей.

На 2025 год выпадает 470-летие поселка Кикнур. На недавней встрече с губернатором Александром Соколовым глава муниципального округа Сергей Галкин попросил о содействии в подготовке праздника. В частности, речь шла о благоустройстве сквера имени 40-летия Октября, расположенного в центре поселка. Такое пожелание высказали местные жители.

- Куратором Кикнурского МО является руководитель министерства охраны окружающей среды Тимур Абашев. Поручу ему совместно с министерством энергетики и ЖКХ проработать вопрос подготовки праздника, - сказал Александр Соколов.