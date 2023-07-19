20 июля в Кирове откроется Шахматная аллея

На открытии состоится шахматно-шашечный турнир. Фото: киров.рф

В Кирове готовится к открытию Шахматная аллея. Как сообщили в городской администрации, оно состоится 20 июля - в этот день отмечается Международный день шахмат.

Проект был реализован в рамках конкурса «Город добрых соседей», посвященный юбилею Кирова. На территории привели в порядок пешеходные дорожки и газон, высадили цветы, установили скамейки и шахматные столики. Открытие состоится в 18.00 и отметится шахматно-шашечным турниром. Всех желающих кировчан приглашают поучаствовать в нем.

Ранее мы также сообщали, что в Кирове планируется благоустроить сквер на Дерендяева. Работы также пройдут в преддверии юбилея областного центра.