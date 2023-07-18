Сквер на Дерендяева тоже приведут в порядок к 650-летию Кирова

Сквер расположен между зданиями банка и правительства Фото: Яндекс.Карты

Общественная палата Кировской области (ОПКО) присоединится к подготовке 650-летия города Кирова. Об этом председатель палаты Сергей Улитин рассказал на встрече с губернатором Александром Соколовым.

По словам Улитина, члены ОПКО готовы благоустроить сквер по улице Дерендяева, между зданием банка и правительства. К проекту может присоединиться ВятГУ. Работы завершат к юбилею города, который будет отмечаться летом 2024 года.

Соколов назвал это «хорошим хозяйским подходом к родному городу».

Ранее «Комсомолка» делилась уточненными планами властей по ремонту и реставрации исторических объектов и памятников архитектуры Кирова.