Комфортно ли жить в Кирове? Результаты опроса

И ответили, какой объект - главный в Кирове Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Октябрьский проспект и улица Ленина - главные в городе, - считают кировчане. Об этом сообщают в мэрии со ссылкой на данные опроса выпускницы ВятГУ.

В анкете были самые разные вопросы: об изменении облика города, комфорте проживания, престижности микрорайонов и пр. Ответы дали несколько сотен человек.

61% опрошенных отметили позитивные изменения в городе за последние три года. Лишь 53,6% респондентов сказали, что жить в Кирове комфортно. Главным объектом в городе большинство назвало набережную Грина.

Ранее «Комсомолка» делилась результатами другого опроса: у кировчан узнали, чем хороши и плохи их рабочие места. Как выяснилось, многим не предоставлены даже стандартные комфортные условия вроде гардеробных комнат и кухонь.