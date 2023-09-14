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НовостиОбщество14 сентября 2023 13:47

Комфортно ли жить в Кирове? Результаты опроса

Кировчане назвали главные улицы города
Петр МАКСИМОВ
И ответили, какой объект - главный в Кирове

И ответили, какой объект - главный в Кирове

Фото: Анастасия КАЛАШНИКОВА

Октябрьский проспект и улица Ленина - главные в городе, - считают кировчане. Об этом сообщают в мэрии со ссылкой на данные опроса выпускницы ВятГУ.

В анкете были самые разные вопросы: об изменении облика города, комфорте проживания, престижности микрорайонов и пр. Ответы дали несколько сотен человек.

61% опрошенных отметили позитивные изменения в городе за последние три года. Лишь 53,6% респондентов сказали, что жить в Кирове комфортно. Главным объектом в городе большинство назвало набережную Грина.

Ранее «Комсомолка» делилась результатами другого опроса: у кировчан узнали, чем хороши и плохи их рабочие места. Как выяснилось, многим не предоставлены даже стандартные комфортные условия вроде гардеробных комнат и кухонь.