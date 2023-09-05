Каждый 4-й - с головной болью. Что кировчан не устраивает в их рабочих местах

Далеко не все кировчане хоть сколько-нибудь довольны своими рабочими местами. Фото: Алексей Назаров / архив КП

У вас болит голова от шума на работе? Нет? А вот многих других мучат проблемы с самочувствием.

Кировчан вообще много что не устраивает на их рабочих местах. Что именно, рассказывает «КП - Киров».

«АКУСТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ»

Лишь 4% жителей Кировской области не жалуются на мешающий шум на работе, - следует из данных опроса сервиса HeadHunter (hh.ru).

35% говорят, что громкие звуки отвлекают от работы и мешают сосредоточиться. Это шум оборудования, звуки с улицы или соседних помещений. У 28% респондентов и вовсе болит голова от шумового «загрязнения». Тяжелее всего, судя по результатам опроса, ведущим тренингов, строителям и маркетологам. Им спокойно не поработать.

40% кировских компаний, по словам самих сотрудников, никак не следят за «акустическим комфортом» своего персонала.

Есть, конечно, компании и учреждения, где руководство всесторонне заботится о людях - делает и внешнюю, и внутреннюю звукоизоляцию, вплоть до газобетонных перегородок с плитами из каменной ваты. Но таких все же не слишком много.

БЕЗ ПЕРЕГОВОРНЫХ, ГАРДЕРОБОВ И ТЕХНИКИ

Вообще полностью удовлетворены рабочим пространством лишь 16% жителей нашего региона. 33% скорее довольны, чем нет. Остальные недовольны частично либо совсем. Тяжелее всего рабочему персоналу, перевозчикам, сервисным сотрудникам, продажникам.

Вот что бесит людей:

- пришлось самим покупать мебель и технику (либо нести из дома);

- слишком жарко/холодно - многие недовольны температурным режимом;

- помещения маленькие, воздух в них спертый;

- все те же шумы;

- нет переговорных комнат;

- отсутствуют окна, гардеробы и душевые. Да, это нужно не всем, но все же;

- а вот то, что у 10% даже нет отдельного санузла и туалета - это, пожалуй, слишком;

- в целом небезопасные условия труда (особенно у рабочего и производственного персонала - так считает до 36% опрошенных).

ИДЕАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Чтобы все было прекрасно, рабочее пространство (по мнению большинства респондентов) должно быть примерно таким:

- с удобным расположением, чтобы добираться было легко;

- с комфортной температурой внутри. Лучше даже с кондиционером;

- чистое, хорошо освещенное;

- с качественным ремонтом, новой мебелью и (возможно) комнатными растениями.

Для полного счастья сотрудникам не хватает зон отдыха, кондиционеров, кухонь либо столовых.