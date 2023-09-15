В Слободском районе проведут грибной фестиваль

Посетителей ждут соревнования по сбору грибов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кировской области пройдет «Гриб-Фест». Подробности сообщили в официальном паблике Дирекции по организации 650-летия города Кирова.

Грибной фестиваль состоится в Слободском районе на территории глэмпинга «Terra Glamp», Калининский бор. Посетителей ждут соревнования по сбору грибов, мастер-классы и игры. На территории будут работать полевая кухня и фотозона. В конце фестиваля состоится концерт-награждение, где лучшие получат призы и дипломы от партнеров мероприятия.

- Участие бесплатное! Готовьте свои корзины и вперед за грибами! - пишут организаторы.

Мероприятие состоится в воскресенье, 24 сентября. Начало в 09.00. Для участия в соревнованиях необходимо заполнить заявку по этой ссылке.

Ранее мы также сообщали, что в Кировской области пройдут «Кросс нации» и фестиваль «Хлыновская застава».