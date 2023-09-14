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НовостиОбщество14 сентября 2023 8:52

16 сентября в Кирове пройдет «Кросс Нации»

В забеге могут принять участие все желающие
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Всероссийский день бега пройдет в 84 регионах страны - в том числе и в нашем.

Всероссийский день бега пройдет в 84 регионах страны - в том числе и в нашем.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировчане поучаствуют во всероссийском «Кроссе Нации». Об этом сообщили в областном правительстве.

Мероприятие пройдет в 2023 году в 84 регионах страны, в том числе и в нашем. В Кирове забег состоится 16 сентября на территории ФОКа «Вересники Плюс» на улице Ивана Попова. Торжественное открытие соревнований намечено на 11.30.

Зарегистрироваться для участия можно несколькими способами:

- с помощью портала Госуслуг;

- лично в Центре спортивной подготовки «Вятка-старт» (Киров, Динамовский проезд, 12);

- на месте проведения в день соревнований.

Комиссия по допуску работает по 15 сентября с 07.00 до 17.00 в «Вятка-старте».