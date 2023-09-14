Фестиваль «Хлыновская застава»-2023: даты проведения, цены, афиша праздника

В программе джигитовка, кулачные бои, детский турнир и многое другое. Фото: vk.com/hlinovskaya_zastava

В Порошине, на территории «Конного двора воеводы», вновь пройдет фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава».

«КП - Киров» делится программой мероприятий «заставы» и прочими подробностями.

«ХЛЫНОВСКАЯ ЗАСТАВА»: ДАТЫ И ЦЕНЫ

Даты проведения фестиваля в 2023 году - 16-17 сентября (суббота и воскресенье).

Вход на территорию фестиваля будет бесплатным, как и просмотр концертов. За деньги (от 200 рублей) можно будет участвовать в мастер-классах и работе интерактивных площадок, попасть в крепость и пр. К примеру, на одной из площадок гости смогут смолоть муку на старинных жерновах.

Организаторы, помимо основной программы и мастер-классов, обещают ярмарку и «вкуснейшие аутентичные блюда» в трапезной.

Кроме того, с нынешнего года у фестиваля есть внутренняя валюта - монеты воеводы. Номинал - 200 рублей. Монету можно отчеканить лично либо взять готовую. Расплачиваться ею можно как раз при входе в крепость, в тире и пр., а можно оставить как сувенир.

ПРОГРАММА НА СУББОТУ, 16 СЕНТЯБРЯ

12.00 - открытие фестиваля, приветственное слово организаторов и парад участников;

12.40 - конное выступление молодых дружинников и поляниц;

12.50 - концертные выступления;

13.45 - взятие крепости;

14.10 - концертные номера и викторины;

14.40 - кулачные бои;

15.10 - джигитовка;

15.20 - выступление группы «Линкор «Капеллан»;

16.10 - выступление фолк-рок группы MYTHISTORY;

17.00 - выступление Николая Емелина;

19.00 - огненная сказка;

19.45 - шоу огненных скульптур.

ПРОГРАММА НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ

12.00 - открытие, приветственное слово организаторов, парад участников;

12.40 - конное выступление молодых дружинников и поляниц;

12.45 - концертные номера;

13.20 - детский турнир;

13.50 - ранятные (разводные) бои и штурм крепости;

14.30 - игры и «молодецкие забавы»;

15.30 - выступление фолк-группы FROSTSKOLD;

16.30 - хороводы;

17.00 - выступление фолк-группы «Хмельная ворга»;

18.30 - финал фестиваля.