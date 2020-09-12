«Хлыновская застава»: интерактивное представление в средневековом стиле

С 2012 года в Порошино проходит фестиваль «Хлыновская застава» Фото: kirovreg.ru

Фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава» проходит в Кирове начиная с 2012 года. Ежегодно спортивно-туристический комплекс «Порошино» принимает у себя жителей области и гостей из других регионов: Ульяновской области, Республики Коми, Удмуртии, Татарстана, Пермского края.

В 2018 год перед зрителями разыграли театрализованное представление Фото: Антон Пентегов, vk.com/id4445146

В игровой форме организаторы рассказывают участникам мероприятия об истории Вятского края и ее героях. С каждым годом представления становятся все интереснее и масштабнее. Один из организаторов фестиваля Сергей Бисеров поделился, что в 2018 году перед зрителями впервые разыграли театрализованное представление: в нем воины добивались руки дочери воеводы Кости Юрьева (герой Вятки XV века, совершивший удачный поход на столицу Золотой Орды - Ред.) сражаясь друг с другом.

В 2019 году впервые состоялся интерактивный спектакль Фото: Антон Пентегов, vk.com/id4445146

В 2019 году гостей фестиваля ждал большой сюрприз - интерактивный спектакль. Его участниками стали и профессиональные реконструкторы, и зрители. Игровое представление было посвящено победе вятского воеводы над ордынским войском.

Стилизованная застава вятского воеводы. Фото: vk.com/hlinovskaya_zastava

Новшеством фестиваля стала и стилизованная застава вятского воеводы, где организаторы представили всем желающим быт старинного военного лагеря.

В 2019 году прошло традиционное конное шоу Фото: Антон Пентегов, vk.com/id4445146

Кроме того, состоялась конное шоу, средневековая ярмарка украшений и предметов быта, показательные выступления воинов разных лет, а также мастер-классы по гончарному и кузнечному делу.

С 2012 года в Порошино проходит фестиваль «Хлыновская застава» Фото: kirovreg.ru

- Было интересно и увлекательно, с погружением в атмосферу средневековья, - поделился впечатлениями один из гостей фестиваля «Хлыновская застава» в 2019 году. - Мероприятие меня зарядило положительными эмоциями и яркими впечатлениями, а великолепное огненное шоу не оставило никого равнодушным.

В центре развития туризма Кировской области рассказали, что в нынешнем году из-за пандемии коронавируса фестиваль прошел в новом формате, без активного вовлечения зрителей. Тем не менее программа была составлена так, чтобы гости, как всегда, получили максимум позитивных впечатлений и полезной информации по истории вятского края. Организатор фестиваля Николай Ишутинов сообщил, что изюминкой прошедшего фестиваля стало фаер-шоу «Огненная сказка».

Благодарим организаторов фестиваля «Хлыновская застава» Сергея Бисерова и Николая Ишутинова, а также фотографа Антона Пентегова за помощь в подготовке материала.