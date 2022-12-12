Кировский фестиваль «Хлыновская застава» получил «серебро» Национальной премии в области туризма

На фестивале зрители погружаются в реальную атмосферу средневековья. Фото: скрин с видео правительства Кировской области

Фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава» занял второе место в номинации «Лучшее туристическое событие исторической направленности» на XI Национальной премии «Russian event awards». Общенациональный финал премии состоялся 17-19 ноября в Нижнем Новгороде. Всего на конкурс в более чем 30 номинациях заявили 604 проекта из 62 регионов России.

Отметим, что самый масштабный исторический фестиваль региона проходит в Кирове (Порошино) с 2016 года. В игровой форме участники показывают конное шоу, выступления воинов разных эпох в настоящей средневековой крепости, для зрителей проходят мастер-классы по гончарному и кузнечному делу.

Гостей фестиваля учат также стрелять из лука, метать копье, ковать металл, а также ездить верхом. Зрители погружаются в реальную атмосферу средневековья, с историческим лагерем воеводы с дружинниками, оружейными шатрами, конницей и захватывающими боями реконструкторов. Кульминацией фестиваля становится штурм крепости и воссозданный участниками настоящий древнерусский бой.