В Кирове в муниципальную программу ремонта включат социально значимые объекты

Вопрос касался ремонта тротуара на Сурикова, находящегося на придомовой территории. Фото: киров.рф

На днях глава города Елена Ковалева провела прием жителей. Во время него обсуждалась возможность асфальтирования тротуара на Сурикова, 10, где расположен офис регионального отделения Всероссийского общества слепых. Поскольку пешеходная зона расположена на придомовой территории, мэрия не может провести на ней ремонт.

По словам Елены Ковалевой, планируется внести изменения в муниципальную программу, по которой сейчас проводится ремонт подъездов и подходов к к учреждениям образования. В нее хотят добавить социально значимые объекты. После этого тротуар на Сурикова станет возможно привести в порядок.