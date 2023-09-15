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НовостиОбщество15 сентября 2023 11:05

В Кирове в муниципальную программу ремонта включат социально значимые объекты

После этого станет возможным приводить в порядок недоступные ранее территории
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Вопрос касался ремонта тротуара на Сурикова, находящегося на придомовой территории. Фото: киров.рф

Вопрос касался ремонта тротуара на Сурикова, находящегося на придомовой территории. Фото: киров.рф

На днях глава города Елена Ковалева провела прием жителей. Во время него обсуждалась возможность асфальтирования тротуара на Сурикова, 10, где расположен офис регионального отделения Всероссийского общества слепых. Поскольку пешеходная зона расположена на придомовой территории, мэрия не может провести на ней ремонт.

По словам Елены Ковалевой, планируется внести изменения в муниципальную программу, по которой сейчас проводится ремонт подъездов и подходов к к учреждениям образования. В нее хотят добавить социально значимые объекты. После этого тротуар на Сурикова станет возможно привести в порядок.