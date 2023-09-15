В Кирове отремонтировали двор домов по улицам Розы Люксембург и Володарского

В текущем году в рамках ППМИ благоустроят 107 дворов. Фото: киров.рф

В Кирове отремонтировали еще один двор в рамках проекта поддержки местных инициатив. Как сообщили в мэрии города, работы прошли во дворе домов №60 по Розы Люксембург и №43 по Володарского. Подрядчик провел асфальтирование проезда и тротуара, а также обустроил парковку.

В связи с завершением работ состоялся праздник, на котором студенты Вятского гуманитарно-экономического колледжа провели для жителей развлекательную программу. Ее организовали в рамках реализации проекта, который стал одним из победителей конкурса «Город добрых соседей».

Добавим, что в текущем году в рамках ППМИ в Кирове благоустроят 107 дворов. Половина объектов уже принята в эксплуатацию.