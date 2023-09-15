В Слободском идет капремонт улицы Екатерининской

За ремонт этой улицы голосовали местные жители. Фото: kirovreg.ru

Улица Екатерининская находится в старейшей части Слободского и важна для местных жителей - три года подряд она была на первом месте в списке дорог, выбранных для ремонта. При этом ее состояние оставляло желать лучшего.

Как сообщили в областном правительстве, сейчас специалисты приводят ее в порядок. Работы идут на участке от улицы Грина до Энгельса, общая протяженность которого составляет чуть менее километра. Идет разработка грунта и устройство основания, в дальнейшем предстоит установить лотки для отвода дождевых вод, уложить слой щебня и два слоя асфальта.

Работы выполняются в срок, установленный контрактом. На объекте трудятся 15 человек и 12 единиц спецтехники.