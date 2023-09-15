Цементный завод могут отстроить у карьера в Советском районе

Возможная точка - неподалеку от Чимбулатского карьера Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кировской области может появиться цементный завод. Об этом на днях говорили губернатор Соколов и глава Республики Татарстан Минниханов.

Зампред правительства Кировской области Жердев уточнил, что к строительству могут привлечь инвестора. Альтернатива - государственно-частное партнерство.

По словам Алексея Александровича, сначала нужно просчитать, насколько под это подходят местные залежи полезных ископаемых. Для такого завода нужен газ, электричество и подъезды (в идеале - ж/д ветка). Сейчас присматриваются к залежам близ Чимбулатского карьера в Советском районе, - пишет «Источник Онлайн».

Изначально о создании местного цементного производства власти задумались из-за недавних скачков цен на материалы.