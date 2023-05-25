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НовостиОбщество25 мая 2023 9:24

КСП сообщила о многомиллионных убытках «Чимбулатского карьера»

Среди причин - снижение объемов реализации продукции, списание долгов и так далее
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
За два года предприятие перечислило в бюджет региона лишь 16 тысяч рублей. Фото: kirovreg.ru

За два года предприятие перечислило в бюджет региона лишь 16 тысяч рублей. Фото: kirovreg.ru

Контрольно-счетная палата выявила многомиллионные убытки в работе АО «Чимбулатский карьер». Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в 2021 году чистая прибыль компании составила 30 тысяч рублей. В 2022 году убытки составили 7,9 миллионов рублей - «в связи со списанием просроченной дебиторской задолженности прошлых лет». За эти два года предприятие перечислило в областной бюджет всего 16 тысяч рублей.

В целом, как сообщает КСП, за последние десять лет, с 2013 по 2022 годы, зафиксировано ухудшение финансовых результатов деятельности предприятия. Это связано с целым рядом фактором. В их числе - снижение объемов реализации продукции, списание долгов, невыгодное предоставление займов и так далее. Отмечен также высокий износ техники.

По итогам проверки КСП направила ряд предложений по повышению эффектиности работы предприятия и устранению выявленных нарушений и недостатков. Отчет о результатах проверки отправили в Заксобрание области и главе региона Александру Соколову.