Татарстан может вложиться в цементный завод в Кировской области

Первые лица двух регионов встретились не в первый раз за лето. Фото: kirovreg.ru

У Кировской области и Республики Татарстан впереди много совместных проектов. О них губернатор Соколов рассказал по итогам встречи с главой соседнего региона Миннихановым, прошедшей в четверг, 7 сентября.

В частности, речь идет о создании нового цементного завода в Кировской области. Татарстану также предложили инвестировать в вятскую переработку молока и создание тепличных хозяйств. Казань уже помогла Кирову в строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов, так что можно создавать совместную рабочую группу по новым инвестиционным проектам.

Последние итоги сотрудничества регионов - маркетинговый центр, авиарейс Киров - Казань, общие успехи в сельском хозяйстве.

О других итогах встречи Соколова с Миннихановым читайте здесь.