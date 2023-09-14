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НовостиОбщество14 сентября 2023 14:51

Раненому военному, вернувшемуся из зоны СВО, не давали ключи от новой квартиры

Раненому кировскому бойцу СВО не хотели отдавать ключи от квартиры
Петр МАКСИМОВ
Проблему помог уладить фонд «Защитники Отечества». Фото: kirovreg.ru

Проблему помог уладить фонд «Защитники Отечества». Фото: kirovreg.ru

Недавно в кировское отделение фонда «Защитников Отечества» обратился военнослужащий.

Мужчина получил ранение в зоне спецоперации, отлежал в госпитале и получил направление в отпуск. За это время взял в ипотеку квартиру в Кирове и хотел заселиться - другого жилья у него не было. Но в нужную дату застройщик ключи ему не дал.

Сотрудники фонда связались с юристами строительной компании. Причиной задержки те назвали «ряд незавершенных организационных вопросов». Формальности уладили за несколько дней - боец получил ключи от новой квартиры.

Обратиться в фонд можно лично (Комсомольская, 10) либо по телефону (8332) 255-130, - напоминают в правительстве Кировской области.