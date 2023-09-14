Раненому военному, вернувшемуся из зоны СВО, не давали ключи от новой квартиры

Проблему помог уладить фонд «Защитники Отечества». Фото: kirovreg.ru

Недавно в кировское отделение фонда «Защитников Отечества» обратился военнослужащий.

Мужчина получил ранение в зоне спецоперации, отлежал в госпитале и получил направление в отпуск. За это время взял в ипотеку квартиру в Кирове и хотел заселиться - другого жилья у него не было. Но в нужную дату застройщик ключи ему не дал.

Сотрудники фонда связались с юристами строительной компании. Причиной задержки те назвали «ряд незавершенных организационных вопросов». Формальности уладили за несколько дней - боец получил ключи от новой квартиры.

Обратиться в фонд можно лично (Комсомольская, 10) либо по телефону (8332) 255-130, - напоминают в правительстве Кировской области.