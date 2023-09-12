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НовостиОбщество12 сентября 2023 11:19

В Кирове отцу погибшего участника СВО помогли устроить внука в детсад

В итоге ребенок получил место в дошкольной образовательной организации рядом с домом
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Сотрудники фонда помогли устроить ребенка в детсад. Фото: kirovreg.ru

Сотрудники фонда помогли устроить ребенка в детсад. Фото: kirovreg.ru

В Кирове сыну погибшего участника СВО помогли попасть в детский сад. Подробности рассказали в областном правительстве.

В региональное отделение фонда «Защитники Отечества» обратился отец одного из участников спецоперации, погибшего в сентябре 2022 года. Мужчина просил помочь устроить своего внука в детсад.

Фонд связался с департаментом образования города Кирова, а также помог семье оформить и направить нужные документы. Ведомство отреагировало вовремя, и текущей осенью ребенок пошел в детсад рядом с домом.

Как отметили в правительстве, в фонде ветеранам СВО, а также их родственникам и семьям погибших бойцов помогут в получении мер поддержки, оформлении документов и решении различных ситуаций. Обратиться в организацию можно по телефону (8332) 255-130 или лично по адресу: Киров, Комсомольская, 10.