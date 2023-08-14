900 семей кировских участников СВО получили помощь фонда «Защитники Отечества»

Бойцов ждет социальная, медицинская, психологическая помощь. Фото: kirovreg.ru

Филиал фонда «Защитники Отечества» появился в центре Кирова 1 июня 2023 года. С момента открытия он успел оказать помощь 900 участникам специальной операции и их семьям.

Из последних обращений - оформление пакета мер соцподдержки контрактнику с передовой и получение статуса ветерана боевых действий мужчиной, вернувшимся с ранением. Кроме того, обращаются матери и жены бойцов.

Фонд помогает в оформлении льгот, получении психологической поддержки и медицинской помощи, вопросах переобучения и трудоустройства.

Семьи могут обращаться в отделение на улице Комсомольской, 10 (8332) 255-130).