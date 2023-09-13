Дом-музей Альберта Лиханова планируют открыть в Кирове

Это точная копия старинного здания. Фото: РГ

Дом, где жил писатель Альберт Лиханов, планируют превратить в дом-музей. Об этом со ссылкой на Дмитрия Лиханова, сына писателя и нынешнего руководителя Российского детского фонда, пишет «Российская газета».

В среду, 13 сентября, Альберту Лиханову исполнилось бы 88 лет. Писателя и общественного деятеля не стало полтора года назад.

Нынешнее здание - точная копия дома, построенного еще до революции, в котором родился и долгое время жил Альберт Анатольевич.

- Мы договорились с губернатором, что дом вместе с землей отдаем области, - рассказал Дмитрий Альбертович. - Здесь будет филиал краеведческого музея - дом-музей Альберта Лиханова.