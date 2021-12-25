На 87 году жизни скончался кировский детский писатель Альберт Лиханов

Именем Альберта Анатольевича учреждены несколько престижных региональных премий. Фото: kirovreg.ru

В субботу, 25 декабря, ушел из жизни почетный гражданин Кировской области, детский писатель Альберт Лиханов. Свои соболезнования родным и близким принес губернатор Игорь Васильев. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

- Выдающийся человек, добрый и неравнодушный ко всему, что происходило в его родной стране. Он навсегда останется в наших сердцах. Это огромная потеря для каждого кировчанина и россиянина. Светлая память великому писателю и общественному деятелю, – сказал Игорь Васильев.

Напомним, что Альберт Лиханов стал первым лауреатом премии А.И Герцена, учрежденной правительством Кировской области. На протяжении уже 20 лет в регионе проходят ежегодные Лихановские литературно-педагогические чтения.

Именем писателя учреждена специальная премия для библиотекарей школьных, детских и сельских библиотек. Кроме того, Альберт Лиханов был признан Человеком года в России и в ряде многих других государств. Альберт Анатольевич был награжден Международной премией мира, включен в список 1000 выдающихся европейцев XXI века.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким Альберта Анатольевича.